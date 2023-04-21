Десять домов для детей-сирот строят на Брянщине

Десять домов в Брянской области строят специально для детей-сирот. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

За восемь лет в Брянской области 2239 детей-сирот получили квартиры.

«В 2022 году на эти цели было выделено 646,6 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем. При этом сумма средств областного бюджета — 563,8 млн рублей, и это в семь раз больше, чем федеральное финансирование. Было приобретено 284 квартиры, из них на первичном рынке — 229. В этом году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 671,8 млн рублей, из них за счет средств областного бюджета — 585,6 млн рублей», – уточнил Александр Богомаз.

С прошлого года в регионе начали строить дома специально для детей-сирот.

«В Унече ООО СЗ «Стройгарант» возводит два восьмиквартирных дома. В этом году четыре восьмиквартирных дома будут строиться в Почепе, два — в Навле, 42-квартирный дом — в Жуковке. Уже выделены земельные участки, получены технические условия и разрабатываются проекты домов», – отметил губернатор.

В районе старого аэропорта белорусский подрядчик строит16-этажный жилой дом.

«Реализация этого проекта позволит городу Брянску безвозмездно получить 15 благоустроенных квартир для детей-сирот и приобрести еще 23 квартиры по льготной цене Минстроя России — 34 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как в районе старого аэропорта застройщики продают жильё от 80 тыс. рублей за квадратный метр и выше», – добавил губернатор.