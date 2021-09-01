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Для межмуниципальных маршрутов Брянской области поставили семь новых автобусов

2021, 01 сентября 17:00 Экономика
Для межмуниципальных маршрутов Брянской области поставили семь новых автобусов
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Автобусы оснащены экологически чистыми двигателями на метане.

В Брянскую автоколонну № 1403 доставили новые автобусы. Покупка семи автобусов среднего класса «ПАЗ-320415-14» (CNG) обошлась областному бюджету в 39,5 миллиона рублей.

Автобусы оснащены экологически чистыми двигателями, работающими на компримированном природном газе метане, современным оборудованием, системой видеонаблюдения в салоне, бегущей строкой и речевым информатором. Также в автобусах предусмотрена возможность перевозки инвалидов-колясочников.

1 сентября 2021 года автобусы передали АО «Брянская автоколонна № 1403» для использования на социально-значимых межмуниципальных маршрутах Брянского, Выгоничского, Жирятинского районов и Сельцо.

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