Долг по зарплате в ООО «Универсал-Проект» в Брянске превысил 1,8 миллиона рублей

Ситуацию взяла под контроль прокуратура.

В ООО «Универсал-Проект» в Бежицком районе Брянска вывили крупные долги по зарплате. Как сообщает региональная прокуратура, руководство предприятия задолжало работникам более 1,8 миллиона рублей.

Сотрудники прокуратуры и следователи встретились с коллективом ООО «Универсал-Проект» и разъяснили их права на своевременную оплату труда. Руководству компании пригрозили административной и уголовной ответственностью.

Ситуацию с выплатой заработной на предприятии прокуратура взяла под контроль.