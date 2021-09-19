Дорогу-дамбу продолжают укреплять

На еще не укрепленном геосеткой склоне новой дороги, где из-за ливня образовалась промоина, подрядчики уже приступили к восстановлению.

Двое суток ливня размыли небольшой участок дамбы, по которой проходит новая дорога, и часть тротуара за обочиной разрушилась. Это произошло на той части склона, который еще не защищен геосеткой.

Подрядчик пояснил, что размытый участок будет укреплен, тротуар восстановлен. Все склоны насыпи будут покрыты геосеткой. Но на этом работы не закончатся, еще нужно будет посадить на откосах траву, которая своими корнями скрепит грунт. Кроме того, еще ведутся работы по устройству струенаправляющих дамб, которые, в соответствии с проектом, также будут работать на защиту дороги от ливней.

На участке дороги, выводящем в Советский район строящийся через мост, также продолжаются работы.