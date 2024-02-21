Три школы построят в ближайшее время в Брянске

Три школы и две пристройки к образовательным учреждениям появятся в ближайшее время в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Первом в этом году заседание федерального штаба прошло под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации России Андрея Турчака. Там обсудили капитальный ремонт школ и строительство объектов образования на этот год. В видеоконференции принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Федеральная программа капитального ремонта школ по поручению Президента реализуется в России с 2022 года. За это время мы привели в порядок 60 зданий общеобразовательных организаций. Брянская область — среди регионов-лидеров, где по итогам года отремонтировано наибольшее количество школ», – подчеркнул Александр Богомаз.

В Брянске идет строительство трёх школ в микрорайоне по Флотской и в старом аэропорту, а также пристройки к школе №13. Появится дополнительные помещения на 500 мест и у школы №1 в Сураже.

«В этом году в программе капремонта 13 зданий школ. Предусмотрено 942,5 млн рублей, из них федеральный бюджет — 845,1 млн рублей. Сейчас ведется процедура заключения контрактов с подрядчиками», – уточнил Александр Богомаз.