Крематорий и колумбарная стена появятся в Брянске

Крематорий и колумбарная стена появятся на кладбище по улице Молокова в Брянске Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске расположены 16 кладбищ площадью более 200 гектаров. Многие из них закрыты из-за отсутствия свободных мест. В основном умерших хоронят на кладбище по улице Молокова. Возможным выходом из ситуации с удаленностью кладбищ и их заполненностью может стать строительство крематория.

Всего в России около 30 крематориев. Ближайшие к Брянску находятся в Туле и Воронеже.

Крематорий в областном центре предполагают построить на кладбище по улице Молокова. Там уже выполнены инженерно-геологические изыскания. Депутаты Брянского горсовета должны одобрить выделение денег на разработку проектно-сметной документации.

Колумбарная стена предназначена для хранения урн с прахом.

«В первую очередь, колумбарий появится там, где у нас есть охрана. Речь, в частности, идет о Ковшовском кладбище в Фокинском районе. Стена будет рассчитана на 50–60 урн — мы посмотрим, насколько будет востребована услуга. В Брянске это будет первый подобный опыт», — отметил директор муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела города Брянска Сергей Щемелинин.

Урны с прахом можно будет размещать на любом удобном родственникам кладбище, в том числе и в родовых могилах.