Дятьковский завод остался единственным производителем хрусталя в России

Уникальное производство притягивает туристов.

Завод в Дятьково остался единственным производителем хрусталя в России. Об этом на встрече с губернатором Александром Богомазом рассказал владелец предприятия Сергей Авдеев.

«Отдельно скажу о нашем хрустальном заводе, который, по сути, остался единственным в России, есть еще небольшие ремесленные группы. Мы отмечаем развитие предприятия, и это видно по результатам нашего участия в международных форумах, в частности, в Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме, в выставке в Арабских Эмиратах. Появляется новая грань в облике нашего города, к примеру, хрустальный иконостас – это то, что уже сейчас притягивает людей, туристов, мы возрождаем историю нашего города, и это самое ценное», – сообщил Авдеев.

По его словам, «в России нет больше такого». Своей задачей Сергей Авдеев назвал «сохранение уникального производства и его истории».