Большой юбилей станции. О трудовых династиях нефтяной промышленности

2025, 19 ноября 17:47 События
«Руки „Дружбы“ объяли пол-Европы», — писали советские газеты в середине 1970-х, когда вступила в строй вторая очередь легендарного нефтепровода. Чтобы двигать возросший поток чёрного золота, на действующих станциях построили новые насосные, а некоторые сооружения возвели с нуля.

Среди них — нефтеперекачивающая станция (НПС) «Новосёлово» компании «Транснефть — Дружба», которая в этом году отмечает 50-летний юбилей.

Строили будущее

«Грязь, недострой — продержаться хотя бы месяца три», — размышляла Мария Ванюкова в кузове грузовика с брезентовым верхом, доставлявшего на будущую НПС еще немногочисленный персонал. В окрестных деревнях Орловщины специалистов не отыскать, поэтому руководство направило Марию Сергеевну, работавшую на «Дружбе» со времен прокладки первых труб, вместе с коллегами с других станций «поднимать» новый объект. На «Новосёлово» Ванюкова задержалась без малого три десятка лет — в неженской, но крайне важной в нефтепроводном деле профессии электрика.

 

Большой юбилей станции. О трудовых династиях нефтяной промышленности

Спустя 50 лет станция продолжает развиваться

 

«Интересно было. Помню, когда включали первый трансформатор, участвовали все: руководители, инженеры…И первое дежурство выпало мне: я счастливая, гордая, — делится воспоминаниями теперь уже ветеран станции. — Всё время была единственной женщиной в мужском коллективе, но меня уважали. Люди у нас трудились замечательные, очень дружные. Даже мысли не возникало сменить работу.

Вместе первые «новосёловцы» прихорашивали станцию: посадили больше сотни плодовых и декоративных деревьев, так что, едва вступив в дружбинский строй, НПС завоевала звание самой зеленой. Вместе работали над улучшением характеристик оборудования, поэтому без преувеличения «Новосёлово» могло бы называться и территорией новаторства. Именно здесь знаменитый дружбинский рационализатор Анатолий Андреев — в ту пору заместитель главного инженера предприятия — успешно опробовал идею заменить громоздкую водяную систему охлаждения электродвигателей на воздушную. На станции впервые применили новые типы роторов и подшипников, освоили современные методы диагностики дефектов и ремонта трубопроводов.

В ритме молодости

 

Большой юбилей станции. О трудовых династиях нефтяной промышленности

Трудовая династия Харитошиных

 

Сложнее всего жилось «Новосёлово» в непростые 90-е, когда объемы транспортировки нефти упали существенно ниже проектных.

«НПС находилась тогда в так называемом «горячем» резерве, — рассказывает Александр Харитошин, возглавлявший станцию с 1996 по 1999 годы. — Основной состав коллектива поддерживал оборудование в рабочем состоянии, чтобы при необходимости запустить все системы и агрегаты в течение 24 часов.

Александр Юрьевич сегодня на заслуженном отдыхе, но в курсе всей производственной жизни: на «Новосёлово» работает сын Юрий. Трудовые династии — прочный фундамент дружбинских магистралей. Из семьи нефтепроводчиков и нынешний руководитель НПС. Отец Сергея Прилепского долгие годы трудился на соседней станции, пройдя путь от мастера КИПиА до начальника. Сам Сергей Александрович начинал новосёловскую биографию слесарем по ремонту технологических установок.

«Так и качали нефть: образно говоря, отец мне, а я дальше, — говорит начальник НПС.

 

Большой юбилей станции. О трудовых династиях нефтяной промышленности

Начальник НПС «Новоселово» Сергей Прилепский (в центре) – потомственный нефтепроводчик

 

За последний десяток лет станция преобразилась внешне и технологически помолодела. В зоне ответственности «Новосёлово» от прежних труб первой очереди «Дружбы» не осталось ни метра: участок нефтепровода полностью обновлен. Идет замена второй трубопроводной нитки.

«Выполнен колоссальный объем работ по реконструкции и техническому перевооружению, — рассказывает Сергей Прилепский. — Произведена замена оборудования подстанции, насосных агрегатов, введена в эксплуатацию новая котельная. Идет строительство узла пуска-приема средств очистки и диагностики, реконструируется маслосистема, система автоматического регулирования давления, узел фильтров-грязеуловителей, задвижки магистральных насосных агрегатов.

Словом, «Новосёлово» живет в ритме масштабной «Транснефть — Дружбы». И сегодня работников станции встречают деревья, сохранившиеся от старого сада, — свидетели того, как небольшая НПС в Орловской области уже полвека добросовестно и ответственно выполняет важное дело.

 

Фото АО «Транснефть – Дружба»

