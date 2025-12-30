Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Командир «БАРС-Брянск» ответил на вопросы о льготах и условиях службы

2025, 30 декабря 15:41
Командир бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин в ходе общения с жителями области разъяснил организационные аспекты функционирования подразделения.

 

Бригада подчиняется начальнику управления ФСБ по Брянской области и выполняет задачи по обеспечению безопасности приграничного региона. Военнослужащие имеют право на отпуск продолжительностью до 15 суток после полугода службы согласно утвержденному графику. Место несения службы определяется потребностями подразделения в пределах области.

Действующие сотрудники правоохранительных органов не могут одновременно проходить службу в армейском резерве. Командование обеспечивает правовое сопровождение личного состава и готово рассматривать обращения военнослужащих в индивидуальном порядке.

Руководство подразделения продолжает работу по совершенствованию условий службы.

Фото: личная страница Сергея АНТОШИНА ВКонтакте.

