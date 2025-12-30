Командир бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин в ходе общения с жителями области разъяснил организационные аспекты функционирования подразделения.
Бригада подчиняется начальнику управления ФСБ по Брянской области и выполняет задачи по обеспечению безопасности приграничного региона. Военнослужащие имеют право на отпуск продолжительностью до 15 суток после полугода службы согласно утвержденному графику. Место несения службы определяется потребностями подразделения в пределах области.
Действующие сотрудники правоохранительных органов не могут одновременно проходить службу в армейском резерве. Командование обеспечивает правовое сопровождение личного состава и готово рассматривать обращения военнослужащих в индивидуальном порядке.
Руководство подразделения продолжает работу по совершенствованию условий службы.
