Командир «БАРС-Брянск» ответил на вопросы о льготах и условиях службы

2025, 30 декабря 15:41

Командир бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин в ходе общения с жителями области разъяснил организационные аспекты функционирования подразделения.

Бригада подчиняется начальнику управления ФСБ по Брянской области и выполняет задачи по обеспечению безопасности приграничного региона. Военнослужащие имеют право на отпуск продолжительностью до 15 суток после полугода службы согласно утвержденному графику. Место несения службы определяется потребностями подразделения в пределах области.

Действующие сотрудники правоохранительных органов не могут одновременно проходить службу в армейском резерве. Командование обеспечивает правовое сопровождение личного состава и готово рассматривать обращения военнослужащих в индивидуальном порядке.

Руководство подразделения продолжает работу по совершенствованию условий службы.

Фото: личная страница Сергея АНТОШИНА ВКонтакте.