Дистанционные мошенники обманули свыше 20 брянцев за неделю

2025, 25 ноября 15:29
Дистанционные мошенники обманули свыше 20 брянцев за неделю
Дистанционные мошенники похитили свыше 10 миллионовы рублей у 22-х брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

На прошлой неделе в полицию обратились 22 жителя Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Злоумышленники похитили 10 086 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали потерпевших о якобы подозрительных действиях со счетами и картами.  Во время беседы жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Всего лжебанкиры похитили со счетов семи брянцев 2 903 000 рублей.

