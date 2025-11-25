Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суд обязал брянскую спортшколу заплатить получившей травму на площадке девочке

2025, 25 ноября 15:39
Суд обязал брянскую спортшколу заплатить девочке, получившей травму на площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В надзорное ведомство обратилась жительница Брасовского района. Её 13-летняя дочь получила травму на спортивной площадке в посёлке Локоть. 30 марта 2025 года девочка облокотилась на вертикальную часть тренажёра, конструкция оторвалась и ударила школьницу в лицо. Здоровью ребёнка был причинён вред.

Оборудование для сдачи норм ГТО установлено на стадионе, закреплённом за спортивной школой «Олимп». Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала спортшколу заплатить пострадавшей девочке 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

