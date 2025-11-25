«Новые люди» запустили в Брянске программу для будущих инженеров

2025, 25 ноября 13:47

Федеральный проект «Инженеры будущего» добрался до Брянска – пишет МК-Брянск.

В рамках новой инициативы с реальным высокотехнологичным производством познакомились местные студенты.

Холдинг «ЛДС-групп» принял группу будущих специалистов на своих площадках. Ребята прошли весь технологический маршрут: от современных станков с ЧПУ до сложных сварочных работ. Руководитель предприятия Сергей Горелов лично показал каждый этап производства.

Кроме производственного процесса, студенты узнали о возможностях карьерного роста. Завод реализует собственную программу подготовки кадров совместно с БГИТУ. Сотрудники повышают квалификацию без отрыва от работы и получают дипломы государственного образца.

«Старайтесь узнавать новое, не останавливайтесь на достигнутом», — призвал молодежь Горелов.

Партийный проект знакомит школьников и студентов с профессиями будущего — от робототехники до 3D-производства, способствуя технологическому прогрессу страны.