Единственное в России серийное производство асфальтоукладчиков запустили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянское Научно-производственное объединение «Группа компаний машиностроения и приборостроения» открыло новый цех. Там производят две модели колёсных и три модели гусеничных асфальтоукладчиков под маркой «Десна» почти полностью из отечественных комплектующих. Это единственное в России и ЕАЭС серийное производство такой техники.

Инвестиции в создание нового цеха составили 281 млн рублей. По совместной федерально-региональной программе «Проекты развития» федеральный Фонд развития промышленности предоставил 180 млн рублей. Ещё 20 млн рублей выделил Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области.

Брянский производитель может изготавливать ежегодно до 40 единиц техники и занять долю в 10% отечественного рынка, потеснив импорт из Китая. Асфальтоукладчики работают со всеми видами асфальтобетонных смесей. Основные покупатели — это федеральные управления автодорог, дирекции строящихся автодорог, дорожно-строительные и дорожно-ремонтные предприятия.