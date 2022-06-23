Электричество подорожает для брянцев с 1 июля

Новые данные о стоимости электроэнергии будут отражены в квитанциях за июль.

С 1 июля в Брянской области подорожает электроэнергия.

О плановом повышении тарифов сообщает гарантирующий поставщик электроэнергии в Брянской области – ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

Стоимость 1 киловатт-часа для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, по одноставочному тарифу составит 4,37 рубля. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток составят 5,03 руб./кВт*ч в дневное время и 2,63 руб./кВт*ч – в ночное.

Для жителей сельской местности и горожан, дома которых оборудованы электрическими плитами, установлен понижающий коэффициент 0,7. Для этих категорий одноставочный тариф составит 3,06 рубля за 1 КВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток: в дневное время – 3,52 руб./кВт*ч; в ночное – 1,84 руб./кВт*ч.

Новые данные о стоимости электроэнергии будут отражены в квитанциях за июль, которые жители региона получат в начале августа.