Элитный лён выращивают в Навлинском районе

Агропромышленный холдинг в Навлинском районе выращивает элитный лён высших репродукций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области в Трубчевском районе предприятие ООО «Деснянский лен К» давно занимается выращиваем льна-долгунца. Он используется для производства тканей, бумаги и картона.

А в Навлинском районе впервые в этом году Агропромышленный холдинг «Добронравов Агро» занялось выращиванием льна. Предприятие подало заявку на сертификацию в качестве элитно-семеноводческого хозяйства по выращиванию льна-долгунца высших репродукций. Требуемый статус холдинг получил и вошел в реестр семеноводческих хозяйств России.

Развитие производства семян способствует реализации программы импортозамещения, уточнили в региональном правительстве.