Элитный лён выращивают в Навлинском районе

Агропромышленный холдинг в Навлинском районе выращивает элитный лён высших репродукций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Брянской области в Трубчевском районе предприятие ООО «Деснянский лен К» давно занимается выращиваем льна-долгунца. Он используется для производства тканей, бумаги и картона.
А в Навлинском районе впервые в этом году Агропромышленный холдинг «Добронравов Агро» занялось выращиванием льна. Предприятие подало заявку на сертификацию в качестве элитно-семеноводческого хозяйства по выращиванию льна-долгунца высших репродукций. Требуемый статус холдинг получил и вошел в реестр семеноводческих хозяйств России.
Развитие производства семян способствует реализации программы импортозамещения, уточнили в региональном правительстве.
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