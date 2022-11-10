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Ещё 1,89 млрд рублей направят на модернизацию аэропорта Брянск

2022, 10 ноября 18:39 Экономика
Ещё 1,89 млрд рублей направят на модернизацию аэропорта Брянск
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Из регионального бюджета на модернизацию воздушной гавани в областном центре направят ещё 1,89 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской областной думы. 

В проекте бюджета Брянской области на три года увеличилось финансирование подпрограммы «Развитие международного аэропорта «Брянск».  На его модернизацию планируют потратить ещё 1,89 млрд рублей.

Директор авиапредприятия Игорь Сороковой рассказал. что с опережением графика заканчивается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Вскоре начнутся ремонт перрона, а также построят новый пассажирский и грузовой терминалы. В последний объект инвестировало авиапредприятие.

Всего на программу «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» из бюджета выделено более 3 млрд рублей.

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