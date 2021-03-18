Брянские инспекторы вернули в Белоруссию 2,7 тонны мяса и молока

ФСБ и УМВД России по Брянской области с 15 февраля по 15 марта задержали 8 машин, которые перевозили в объезд официальных контрольных постов грузы общим весом 4,69 тонн.

Во всех случаях около 3 тонн готовой мясной продукции, субпродуктов свиных и говяжьих, а также 1,69 тонн готовой молочной продукции перевозились без необходимых документов. Продукты перевозились с нарушением температурных условий транспортировки и в машинах, не предназначенных для перевозки пищевой продукции.

В результате готовая мясная и молочная продукция общим весом 2,7 тонн была возвращена на территорию Республики Беларусь.

Остальное мясо неизвестного происхождения общим весом около 1,9 тонн было утилизировано.

Владельцы товаров привлечены к административной ответственности.