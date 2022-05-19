Губернатор проверил качество ремонта дорог в Брянске

В этом году в регионе построят и отремонтируют 631 километр.

Губернатор Александр Богомаз проинспектировал ход ремонтных работ на дорогах Брянска.

В этом году в Брянской области построят, реконструируют и капитально отремонтируют 631 километр дорог, из них 33 объекта – в Брянске.

«На Красноармейской – капитальный ремонт. Объездную расширяем от Советской до улицы 9-го Мая – вместо четырех здесь будет восемь полос, как и Крахмалева – от Красноармейской до Взлетной. Микрорайон старого аэропорта будет обеспечен и дорогами, и тротуарами, и освещением, и ливневой канализацией. Уже получено разрешение на строительство автодороги по улице Ильи Иванова, появятся новые дороги по Счастливой, Олега Визнюка. В Бежицком районе прошли по новому асфальту улицы Институтской. Как и говорил, качество – главный приоритет! Непосредственно на объекте произвели вырубку образцов и отправили в лабораторию на экспертизу. Уже готов результат: качество асфальта соответствует ГОСТу», – сообщил Богомаз.