Индекс промышленного производства на Брянщине на 8% выше общероссийского

За 9 месяцев индекс промышленного производства в Брянской области на 8% превысил общероссийский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На заседании комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности парламентарии обсудили социально-экономическое развитие региона.
Промышленный сектор Брянской области показал рост несмотря на санкции. С начала года предприятия отгрузили товаров собственного производства на 283,4 млрд рублей.
В январе-сентябре 2022 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 108,1%. В Российской Федерации этот показатель составляет 100,4 %. Брянская область по ИПП занимает 12-е место в стране. А в ЦФО — вышла на второе место.
Кроме того, с начала года в Брянской области в эксплуатацию ввели 459,9 тыс квадратных метров площади жилых домов. Этот показатель выше на 30,6%, чем год назад.
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