Комбинат по выращиванию томатов построят в Журиничах

На рынок будет поступать 30 тысяч тонн овощей в год.

Уже третий год тепличный комбинат в посёлке Журиничи выращивает огурцы и помидоры популярных сортов. Предприятие использует удобрения и семена российского производства. Продукция брянских овощеводов продаётся по всей стране.

Предприятие планирует в шесть раз увеличить круглогодичное производство овощей. Рядом с действующим производством на 30 гектарах земли построят комбинат по выращиванию томатов, огурцов, зелени и салатов.После этого рынок будет поступать 30 тысяч тонн овощей в год.