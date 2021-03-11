Льготная ипотека на Брянщине закончится летом

В списке регионов, где глава Центробанка предложила продлить эту программу, нашего нет.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала 24 региона страны, где она считает нужным сохранить после 1 июля 2021 года программы льготной ипотеки на новостройки, которая после этой даты прекратит действие в большинстве субъектов РФ. Однако Брянской области среди них не оказалось.

Речь, как поясняет глава ЦБ, о регионах, где предложение на рынке первичного жилья выше, чем в среднем по стране, поэтому продление программы не станет причина роста цен на новостройки. Во всех остальных, включая Брянщину, в силу меньшего предложения в сегменте новостроек делать это нет смысла.

Как сообщает РИА Новости, в поддержку продления программы в названных Набиуллиной регионах высказались представители банков «Зенит», Промстройбанка и ВТБ. В последнем отметили, что опасность видят только для 15 регионов, а в остальных ее можно безбоязненно продлевать. К какой из этих групп относится Брянщина, не уточняется. Более скептичен оказался глава правления СберБанка Герман Греф. По его словам, в большинстве регионов продлевать программу, если не будет потрясений, не нужно. Но позже высказался, что отказ от нее снизит спрос на ипотеку до уровня ниже прошлогоднего, но на бизнесе Сбера это не отразится.