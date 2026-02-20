Лучший хлеб выбрали в Брянской области

2026, 20 февраля 13:31

Лучший хлеб выбрали в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в департаменте сельского хозяйства Брянской области прошла выставка продукции хлебопекарных предприятий. Участниками мероприятия стали руководители и сотрудники шести хлебокомбинатов региона.

В рамках выставки состоялся конкурс на лучшую продукцию. В номинации «Хлеб ржано-пшеничный» лучшим стал хлеб Клинцовского хлебокомбината, второе место разделила «Дятьково-хлеб» и «Унечахлебокомбинат». Бронзовая награда досталась продукции Брянского хлебокомбината № 1.

Лучшим батоном признали продукцию Брянского хлебокомбината № 1. В число лидеров также вошли Бежицкий хлебокомбината и «Трубчевскхлеб». Победители и призёры получили дипломы.