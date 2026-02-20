Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
С/х

Лучший хлеб выбрали в Брянской области

2026, 20 февраля 13:31
Лучший хлеб выбрали в Брянской области
Источник фото

Лучший хлеб выбрали в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

Накануне в департаменте сельского хозяйства Брянской области прошла выставка продукции хлебопекарных предприятий. Участниками мероприятия стали руководители и сотрудники шести хлебокомбинатов региона. 

В рамках выставки состоялся конкурс на лучшую продукцию. В номинации «Хлеб ржано-пшеничный» лучшим стал хлеб Клинцовского хлебокомбината, второе место разделила «Дятьково-хлеб» и «Унечахлебокомбинат». Бронзовая награда досталась продукции Брянского хлебокомбината № 1.

Лучшим батоном признали продукцию Брянского хлебокомбината № 1. В число лидеров также вошли Бежицкий хлебокомбината и «Трубчевскхлеб». Победители и призёры получили дипломы.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Виновный в гибели женщины водитель из Сельцо лишился свободы
20 февраля 17:37
Виновный в гибели женщины водитель из Сельцо лишился свободы
Брянский суд вынес приговор по делу о нападении на двух женщин и девочку
20 февраля 16:46
Брянский суд вынес приговор по делу о нападении на двух женщин и девочку
Юные жители Брянска получили первые паспорта в преддверии Дня защитника Отечества
20 февраля 15:51
Юные жители Брянска получили первые паспорта в преддверии Дня защитника Отечества

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14272) брянск (6803) ДТП (2681) ГИБДД (2210) прокуратура (2031) уголовное дело (1997) Александр Богомаз (1843) суд (1785) авария (1637) мчс (1496) коронавирус (1272) умвд (1036)