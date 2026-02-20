Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

2026, 20 февраля 12:10
19-летнего курьера мошенников брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 19-летний юноша. 

В сентябре 2025 года жительницу Клетнянского района обманули телефонные мошенники. По их указанию потерпевшая передала прибывшему «инкассатору» свои сбережения для якобы проверки на подлинность. 890 тысяч рублей забрал фигурант. Деньги он перевёл сообщникам.  

Суд  приговорил виновного к полутора годам в колонии общего режима, а также взыскал с него в пользу потерпевшей всю сумм ущерба. Решение не вступило в законную силу.

