Полицейский-кинолог из Брянска выиграл конкурс «Лучшие собаки России»

2026, 18 февраля 08:46

Полицейский-кинолог и его немецкая овчарка из Брянска выиграли конкурс «Лучшие собаки России». Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие собаки России-2025». Участие в нём принимают специалисты-кинологи силовых ведомств.

В номинации «Лучший кинолог и лучшая служебная собака МВД России» выступали младший инспектор-кинолог из Брянска Денис Морковкин и его немецкая овчарка по кличке Шварц. Этот кинологический расчет оказал большую помощь при задержании диверсионно-разведывательной группы в лесном массиве в регионе. Полицейский и его питомец одержали победу в конкурсе.