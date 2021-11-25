Мэр Брянска заявил о значительном росте экономики в пандемию

По словам Александра Макарова, 2021 год показал существенный рост мобилизации налогов.

На 25-м, очередном заседании горсовета мэр Брянска Александр Макаров заявил о значительном росте экономики в пандемийный 2021 год.

Отвечая на вопрос представителя фракции КПРФ, усомнившегося в объемах собранных налогов, Александр Макаров сообщил, что налоговая мобилизация выросла по сравнению с предыдущим годом.

За 10 месяцев 2021 года Брянск перечислил налоги в консолидированный бюджет Российской Федерации в сумме 29,6 миллиарда рублей, что на 26% больше, чем в 2020 году, и на 12% выше по отношению к 2019 году, то есть до начала пандемии.

«2021 год показал существенный рост мобилизации налогов, который говорит о росте экономики в целом», – резюмировал Макаров.

Ранее в региональном правительстве заявили о положительной динамике развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области.