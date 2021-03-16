На Брянщине Россельхозцентр проверил перед посевной более 36 тысяч тонн семян

Норматив семян, которые подлежат проверки, перевыполнили на 9 тонн.

Филиал Россельхозцентра по Брянской области в канун весенней посевной проверяет качетсво семян яровых культур, которые планируют использовать аграрии региона.

По состоянию на середину марта проверку в отделе семеноводства прошли 36,3 тыс. тонн семян, в то время как по нормам надо проверить на 9 тонн меньше.

Из проверенных семян не соответствующими ГОСТу оказались лишь 4,5%.

В филиале Россельхозцентра првоерили также 2,66 тыс. тонн семян сои, 25,9 тыс. тонн рапса, 103 тонны семян масличной редьки и 30 тонн — белой горчицы.

Продолжают готовить семенные фонды фермеры в Мглинской, Красногорском и Рогнединском районах.