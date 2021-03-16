На Брянщине Россельхозцентр проверил перед посевной более 36 тысяч тонн семян
Норматив семян, которые подлежат проверки, перевыполнили на 9 тонн.
Филиал Россельхозцентра по Брянской области в канун весенней посевной проверяет качетсво семян яровых культур, которые планируют использовать аграрии региона.
По состоянию на середину марта проверку в отделе семеноводства прошли 36,3 тыс. тонн семян, в то время как по нормам надо проверить на 9 тонн меньше.
Из проверенных семян не соответствующими ГОСТу оказались лишь 4,5%.
В филиале Россельхозцентра првоерили также 2,66 тыс. тонн семян сои, 25,9 тыс. тонн рапса, 103 тонны семян масличной редьки и 30 тонн — белой горчицы.
Продолжают готовить семенные фонды фермеры в Мглинской, Красногорском и Рогнединском районах.
Читайте также
Новости регионов
Замначальника Смоленской таможни подозревают во взяточничестве
Софья Святковская, заместитель начальника Смоленской таможни, подозревается в коррупционном преступлении. Стражи порядка обвиняют её в том, что она взяла взятку ремонтами и бытовой техникой на общую сумму около двух миллионов рублей. Следствие утверждает, что подозреваемая содействовала оформлению импортных товаров, за что предприниматель оплатил строительные и ремонтные работы в её доме, закупил и установил там бытовую
В Смоленске транспортные полицейские оперативно вернули похищенный у пассажира железной дороги багаж
Выявить и задержать злоумышленника помогла электроника В дежурную часть ЛО МВД России на станции Смоленск с заявлением обратился 46-летний житель Калининграда. Гражданин сообщил, что ожидая свой поезд задремал в здании вокзала станции Смоленск, а проснувшись обнаружил пропажу портфеля. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства исчезновения имущества заявителя, а также
Смоленские железнодорожники напомнят автомобилистам о последствиях нарушения ПДД на переездах
С 15 марта по 9 апреля в Смоленском регионе Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. В 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным выросло с 2 до 3 по сравнению с 2019
Смолянка устроила поножовщину в праздничный день
Утром 8 марта безработная смолянка ударила ножом своего сожителя. Между возлюбленными произошла ссора, женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного на почве личной неприязни. Мужчина обратился за помощью в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как легкий вред здоровью. Так, в праздничный день женщина стала фигуранткой уголовного дела.
Смоленские следователи проверят учителя в одной из школ города
Смоленские следовали начали проверку возможных неправомерных действий учителя одной из школ города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что учитель физкультуры в школе №30 попытался выкинуть учеников школы из окна.
На территории Смоленщины снизился уровень заболеваемости туберкулезом
В Смоленской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом, сообщается в областном департаменте по здравоохранению. В 2020 году заболеваемость стала меньше на 24,8% по сравнению с 2019 годом. «Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом (с учетом ведомств, не входящих в систему Минздрава, лиц без определенного места жительства, иностранных граждан) также снизился и составил 31,3 на 100 тыс. населения», – отметили