Урожай кукурузы на Брянщине превысит уровень прошлого года

В брянских сельхозпредприятиях идет уборка урожая. Так, аграриям предстоит убрать ещё три тысячи гектар гречихи и 120 тысяч гектар кукурузы на зерно. Урожайность последней в некоторых хозяйствах достигает 190 центнера с гектара. Самые большие площади находятся в хозяйствах Стародубского, Новозыбковского, Клинцовского, Комаричского, Навлинского, Почепского районов.

За десять лет валовое производство кукурузы на зерно в регионе выросло в 10 раз. А в этом году урожайность ожидают выше показателей 2022 года.

«Плановый урожай мы ожидаем в районе 10 тонн, так называемый зачетный урожай — уже высушенный, вычищенный и находящийся на складах», — отметил главный агроном АПХ «Добронравов Агро» Денис Точилин.