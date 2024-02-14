Более шести тонн семян хвойных деревьев заготовят в Брянской области в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Важным этапом в восстановлении лесов является заготовка семян. В этом году специалисты регионального управления лесами планируют заготовить более шести тонн семян хвойных и твердолиственных лесных пород. Сначала их проверят на качество в Центре защиты леса. После этого семена посеять в питомниках и теплицах, которых в регионе работает 54 штуки. Затем саженцы высадят в лесах.