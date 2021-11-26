На два брянских ТЦ и две точки общепита подали в суд за игнорирование QR-кодов

Об этом сообщила главный санврач региона Людмила Трапезникова.

Судам предстоит решить дальнейшую судьбу двух брянских торговых центров и двух предприятий общественного питания, игнорирующих обязанность требовать у посетителей QR-коды. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.

По ее словам, с сентября по 14 ноября по статье 26 части 1 КОАПа вынесено 3178 административных штрафов. За прошедшую неделю суды рассмотрели четыре административных дела. Управление потребительского рынка Брянской области провело 3248 проверок, составлено 308 протоколов.

Управлением Роспотребнадзора составлен 41 протокол. По протоколам УМВД суды наложили штрафы на 240 тысяч рублей.