На двух переездах в Жуковском районе ограничено движение автомобилей

2026, 08 октября 08:42

На двух переездах в Жуковском районе ограничено движение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В Жуковском районе сразу на двух железнодорожных переездах ограничили движение транспорта с 7 по 9 октября. Это связано с проведением ремонтных работ. С 9 до 17 часов частично закрыты переезд на станции Жуковка между улицами Ленина и Железнодорожный Городок, а также на трассе Р-120 «Брянск – Смоленск» в посёлке Красная. Проезд автомобилей организован по одной полосе в реверсивном режиме.

Фото: Московская железная дорога