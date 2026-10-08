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Транспорт

На двух переездах в Жуковском районе ограничено движение автомобилей

2026, 08 октября 08:42
На двух переездах в Жуковском районе ограничено движение автомобилей
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На двух переездах в Жуковском районе ограничено движение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

В Жуковском районе сразу на двух железнодорожных переездах ограничили движение транспорта с 7 по 9 октября. Это связано с проведением ремонтных работ.  С 9 до 17 часов частично закрыты переезд на станции Жуковка между улицами Ленина и Железнодорожный Городок, а также на трассе Р-120 «Брянск – Смоленск» в посёлке Красная. Проезд автомобилей организован по одной полосе в реверсивном режиме.

Фото: Московская железная дорога

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