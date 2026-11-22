20-летний парень пострадал при ударе дрона в Суземском районе

2026, 22 ноября 10:13

20-летний парень пострадал при ударе дрона по жилому дому в Суземском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

Накануне Брянская область несколько раз подвергались атакам ВСУ.

В селе Алешковичи Суземского района дрон ударил по частному жилому дому. 20-летний парень был ранен. Ему оказали помощь врачи. Дом сгорел.

В Погаре беспилотник ВСУ повредил административное здание и служебные автомобили. А в деревне Ильино Трубчевского района три дрона-камикадзе атаковали территорию агропредприятия. Ещё два дрона напали на сельхозпредприятие в селе Лужки Стародубского района. При атаках повреждены здания, транспорт и оборудование.