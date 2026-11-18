Брянский студент лишился телефона за передачу банковской карты мошенникам

2026, 18 ноября 13:29

Брянский студент лишился телефона за передачу банковской карты мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей. На скамье подсудимых оказался 20-летний житель областного центра.

В ноябре прошлого года студент колледжа передал свои банковские карты и доступ к ним третьему лицу. За это он получил 20 тысяч рублей.

Карты использовали мошенники. На них поступили деньги, похищенные у жителя Кирова.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Кроме того, в доход государства конфискован его мобильный телефон. Решение в законную силу не вступило.