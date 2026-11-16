Брянский спикер обсудил межпарламентское взаимодействие с депутатом Тульской облдумы

2026, 16 ноября 10:42

Брянский спикер обсудил межпарламентское взаимодействие с депутатом Тульской облдумы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На прошлой неделе председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с депутатом Тульской областной Думы Андреем Мазовым. Они обсудили обмен лучшими практиками в законотворческой деятельности, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Брянский спикер отметил значимость межпарламентского взаимодействия для решения социально значимых задач.

«Уверен, что совместная работа поможет добиться ощутимых результатов на благо жителей наших регионов», — подчеркнул Валентин Суббот.