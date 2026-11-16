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Мастер-класс по самбо для будущих следователей прошёл в Брянске

2026, 16 ноября 18:35
Мастер-класс по самбо для будущих следователей прошёл в Брянске
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Мастер-класс по самбо для будущих следователей прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

На прошлой неделе в Брянской кадетской школе имени Героя России В.И. Шкурного прошёл мастер-класс по самбо. Мероприятие посвятили Всероссийскому дню самбо. 

Участие в нём приняли кадеты классов правоохранительной направленности. Тренировку провёл старший преподаватель кафедры физической подготовки Брянского филиала Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, мастер спорта международного класса России Павел Табурченко. Он продемонстрировал будущим следователям приёмы и технико-тактические особенности самбо.

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