Брянец проведёт девять лет в тюрьме за убийство жены

2026, 18 ноября 10:47

Житель Клинцов проведёт девять лет в тюрьме за убийство жены. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту убийства. На скамье подсудимых оказался 57-летний житель Клинцов.

Утром 25 сентября 2026 года нетрезвый фигурант у себя дома поссорился с женой на почве ревности. Он ударил супругу кухонным ножом в грудь. Потерпевшая умерла от полученного ранения в тот же день в больнице.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законною силу.