На развитие экономики в 2022 году в Брянской области потратят 21,9 миллиарда рублей

В «хвосте» принятого облдумой бюджета – культура.

Раздел «Национальная экономика» лидирует в принятом накануне бюджете Брянской области.

Как сообщил спикер законодательного собрания Валентин Суббот, параметры бюджета отражают последовательность финансовой политики, реализуемой руководством региона. В приоритете – развитие экономики и повышение качества жизни брянцев.

На раздел «Национальная экономика» направят 21,9 миллиарда рублей, из которых чуть менее 10 миллиардов рублей выделено на сельское хозяйство и почти 8 миллиардов рублей составляет объем дорожного фонда.

Более 13 миллиардов рублей предусмотрено на финансирование вопросов социальной политики, еще 13,3 миллиарда рублей – здравоохранения.

Свыше 16,8 миллиарда рублей получит образование, более 2 миллиардов рублей из бюджета области направят на развитие физкультуры и спорта. 1,9 миллиарда рублей в структуре расходов бюджета составляет жилищно-коммунальное хозяйство.

Более 1 миллиарда рублей выделили на культуру и кинематографию.