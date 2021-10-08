На выездах из Брянской области построят газовые заправки

ООО «Газпром газомоторное топливо» включит регион в инвестиционную программу.

В Брянской области расширят сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Об этом стало известно на встрече и. о. замгубернатора Брянской области Николая Лучкина и генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимура Соина, состоявшейся в рамках Петербургского международного газового форума.

Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива между Правительством Брянской области и ООО «Газпром газомоторное топливо» действует с 2018 года. В регионе действуют три АГНКС, принадлежащие «Газпром газомоторное топливо», проектной мощностью более 30 миллионов кубометров в год. Все они находятся в Брянске.

В этом году внесли изменения в региональное законодательство, позволяющие выделять земельные участки для строительства станций без проведения торгов. Эта мера призвана сократить сроки реализации проектов и издержки инвесторов и содействовать развитию рынка газомоторного топлива.

Как сообщает региональное правительство, сегодня интерес к использованию газа в качестве топлива проявляют брянские муниципальные, государственные транспортные предприятия и коммерческие организации. Чиновники рассматривают вопрос о строительстве новых станций не только на территории областного центра, но и на выездах из Брянской области в сторону Смоленска, Калуги и Гомеля.

Тимур Соин поручил поработать возможность включения новых объектов в Брянской области в инвестиционную программу.