На ярмарках брянцы скупают картофель по 23 рубля

За день производители продали почти 65 тонн овощей и фруктов.
В Брянске подвели итоги очередных ярмарок выходного дня. Торговля развернулась во всех районах города. За день производители продали почти 65 тонн овощей и фруктов. Свою продукцию в Брянск привезли 87 сельхозтоваропроизводителей из 16 районов области, сообщает городская администрация.
Самым покупаемым овощем стал картофель – его горожане приобрели 15 тонн. Вторыми по популярности стали яблоки – 5,5 тонны. Также брянцы приобрели 5 тонн лука, около 4 тонн томатов, по 1,5 тонны свеклы, моркови и перца, 0,5 тонны капусты и 0,3 тонны меда.
Картофель на ярмарках стоил 23-35 рублей за килограмм, яблоки – 40-80 рублей за килограмм, томаты – 20-60 рублей за килограмм, морковь – 30-40 рублей за килограмм, груши – 70-130 рублей за килограмм. Также жители Брянска потратили 52 тысячи рублей на саженцы плодово-ягодных культур.
Следующая овощная ярмарка пройдет в Брянске 25 сентября с 8.00 до 15.00.
21.09.2021 11:18
Более 125 нарушений ПДД при проезде через железнодорожные переезды МЖД выявлено в ходе акции «Внимание, переезд!»
Во время проведения акции «Внимание, переезд!» железнодорожниками проведено 87 совместных рейдов с ГИБДД по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги, в ходе которых выявлено более 125 нарушений правил дорожного движения при проезде через пути. Железнодорожники обеспокоены ростом дорожно-транспортных происшествий при пересечении железнодорожных переездов в границах Московской железной дороги из-за нарушений водителями правил
17.09.2021 18:38
В Смоленской стартовал отопительный сезон
17 сентября 2021 года стартовал отопительный сезон в Смоленске, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО «Квадра». В течение 2021 года компания потратила на подготовку объектов теплоснабжения в регионе к отопительному сезону 458 млн рублей, отметили в пресс-службе. Были проведены ремонты генерирующего оборудования, специалисты поменяли 4,7 км магистральных тепловых сетей в Смоленске. Подключение отопления будут реализовывать поэтапно.
17.09.2021 18:21
В Демидовском районе обнаружили гранату времен войны
В Демидовском районе обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. 17 сентября 2021 года, согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен установленным порядком взрывоопасный предмет времен ВОВ: Демидовский район, г. Демидов, ул. Гаевского: ручная граната Ф-1 –
17.09.2021 18:17
Жителей Смоленской области предупредили о заморозках
По информации Смоленского ЦГМC – филиала ФГБУ “Центральное УГМС”: ночью и в утренние часы 18 сентября 2021 года местами на территории Смоленской области ожидаются заморозки 0…-2 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение
17.09.2021 13:26
Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах
Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 16 августа по 16 сентября и была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. За этот период смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах, посетили 5 автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть
16.09.2021 14:16
16 сентября – День образования линейного отдела МВД России на станции Смоленск
16 сентября 1937 года в составе Управления госбезопасности УНКВД по Смоленской области образуется Дорожное отделение милиции на станции Смоленск. Первым его начальником назначен Андрей Яковлевич Воробьёв. С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники транспортной милиции были мобилизованы на фронт. Милиционеры в числе других советских граждан вставали на защиту городов и сёл страны от гитлеровских оккупантов.