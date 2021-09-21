На ярмарках брянцы скупают картофель по 23 рубля

За день производители продали почти 65 тонн овощей и фруктов.

В Брянске подвели итоги очередных ярмарок выходного дня. Торговля развернулась во всех районах города. За день производители продали почти 65 тонн овощей и фруктов. Свою продукцию в Брянск привезли 87 сельхозтоваропроизводителей из 16 районов области, сообщает городская администрация.

Самым покупаемым овощем стал картофель – его горожане приобрели 15 тонн. Вторыми по популярности стали яблоки – 5,5 тонны. Также брянцы приобрели 5 тонн лука, около 4 тонн томатов, по 1,5 тонны свеклы, моркови и перца, 0,5 тонны капусты и 0,3 тонны меда.

Картофель на ярмарках стоил 23-35 рублей за килограмм, яблоки – 40-80 рублей за килограмм, томаты – 20-60 рублей за килограмм, морковь – 30-40 рублей за килограмм, груши – 70-130 рублей за килограмм. Также жители Брянска потратили 52 тысячи рублей на саженцы плодово-ягодных культур.

Следующая овощная ярмарка пройдет в Брянске 25 сентября с 8.00 до 15.00.