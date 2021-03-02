Налоговые поступления в бюджет на Брянщине выросли на 1 млрд рублей

Основной поток дополнительных поступлений обеспечила работа налоговиков по уточнению обязательств налогоплательщиков.

Налоговые поступления в региональный бюджет на Брянщине в 2020 году на 1 млрд рублей превысили аналогичный показатель 2019 года. Такими данными поделилась пресс-служба УФНС по региону.

В региональном управлении фискального ведомства поясняют рост налоговых поступлений усилением аналитической работы налоговиков. За прошлый год налоговые обязательства уточнили 1 864 налогоплательщика, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Это обеспечило 82% дополнительных налоговых поступлений.

Способствовало увеличению налоговых поступлений и введение специального налогового режима для самозанятых брянцев.

На итоговой коллегии УФНС было также отмечено, что Брянская область занимает первое место в стране по качеству принимаемых решений о государственной регистрации.