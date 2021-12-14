Названа лучшая декабрьская вакансия в Брянске

Мебельная компания обещает управляющему розницей 80 тысяч рублей в месяц.

SuperJob составил топ-5 самых привлекательных вакансий в Брянске.

Сервис проанализировал 25 тысяч вакансий в городах с численность населения до 500 тысяч человек: Брянске, Мурманске, Калининграде, Якутске, Туле, Твери, Улан-Удэ, Архангельске, Пскове — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря.

По данным портала, среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Брянске – вакансии врачей.

Первую строчку рейтинга тем не менее заняло предложение компании «Мебельград», ищущей управляющего розничной сетью с месячной зарплатой в размере 80 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы в мебельных торговых сетях на руководящих должностях, владеть инструментами переговоров и техникой продаж и уметь мотивировать менеджеров.

По 60 тысяч рублей в месяц в Брянске предлагают специалисту по доставке банковских карт и работающему удаленно менеджеру по продажам B2B.

Управляющему обособленным подразделением и врачу-онкологу в «Медси» обещают 55 тысяч и 53 тысячи рублей в месяц соответственно.