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Новозыбковский машзавод обещают превратить в мощный производственный комплекс

2021, 12 ноября 08:00 Экономика
Новозыбковский машзавод обещают превратить в мощный производственный комплекс
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Брянские власти пообещали новому руководству предприятия всестороннее содействие.

На базе обанкротившегося Новозыбковского машиностроительного завода создают новое предприятие «НовоТехРейл». Оно организовано лизинговой компанией «ТрансФин-М» и сервисной вагоноремонтной компанией «Гарант Рейл Сервис» с равным представительством сторон.

Как сообщает региональное правительство, максимум за год здесь запустят автоматизированную линию, которая позволит выпускать чистовую ось колесной пары моделей РВ-2Ш и РУ-1Ш. Объемы производства должны составить 20 тысяч осей ежегодно, позднее их увеличат в 2,5 раза.

В перспективе – создание новейшего производственного комплекса, где будут ремонтировать грузовые вагоны и машиностроительную технику, а также изготавливать запчасти и комплектующие.

По словам гендиректора «ТрансФин-М» Максима Анищенкова, партнеры при поддержке Правительства Брянской области восстановят мощности завода, обеспечив ремонтом собственный вагонный парк, а также сумеют закрыть потребности других владельцев грузового подвижного состава. Это привлечет в региональный бюджет дополнительные средства и создаст рабочие места. Гендиректор «Гарант Рейл Сервис» Николай Кошелев добавил, что на предприятии может быть налажено производство всех комплектующих колесной пары.

Врио заместителя губернатора Брянской области Николай Лучкин пообещал содействие для скорейшего решения всех организационно-правовых и технических вопросов.

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