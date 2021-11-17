Город32

Новозыбковскому машзаводу пообещали новую жизнь

2021, 17 ноября 08:30 Экономика
Новозыбковскому машзаводу пообещали новую жизнь
Источник фото

На предприятии доукомплектовывают штат.

16 ноября в рамках мероприятий «Транспортной недели» в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза с членом правления ООО «Рейл Сервис» Сергеем Гущиным.

Сергей Гущин является председателем наблюдательного совета, НО «Союз вагоноремонтных предприятий» и членом президиума СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта».

«Рейл Сервис» — холдинговая компания, в структуру которой входят ООО «Вагонно-колесная мастерская», АО «Вагоноремонтный завод», ООО «Аллегро» и ООО «Гарант Рейл Сервис».

Компании группы предоставляют полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых вагонов, производят и поставляют запасные части, осуществляют ремонт и формирование колесных пар, оказывают услуги по разделке вагонов в металлолом и предоставлению железнодорожных путей для хранения подвижного состава.

Сервисная вагоноремонтная компания «Гарант Рейл Сервис» и лизинговая компания «ТрансФин-М» создают на паритетных началах совместное предприятие «НовоТехРейл», которое займется восстановлением и развитием Новозыбковского машиностроительного завода. В планах партнеров – запуск в течение года современной автоматизированной линии по производству чистовой оси колесной пары (РУ-1Ш и РВ-2Ш) с объемом выпуска 20 тысяч осей в год и с последующим увеличением объема до 50 тысяч единиц в год. Сейчас предприятие приводят в работоспособное состояние, ведется доукомплектация штата.

В перспективе на базе завода планируют расширить производство и номенклатуру услуг. В планах – создание современного производственного комплекса по ремонту железнодорожного подвижного состава и другой машиностроительной техники, а также по производству запчастей и комплектующих.

Читайте также
Губернатор Богомаз проведет прямую линию с брянцами
16 ноября 11:00
Губернатор Богомаз проведет прямую линию с брянцами
Губернатор заявил о безответственности брянцев по отношению к COVID-19
15 ноября 09:00
Губернатор заявил о безответственности брянцев по отношению к COVID-19
Новозыбковский машзавод обещают превратить в мощный производственный комплекс
12 ноября 08:00
Новозыбковский машзавод обещают превратить в мощный производственный комплекс
В Брянской области хотят строить дома с доступом для инвалидов
09 ноября 16:20
В Брянской области хотят строить дома с доступом для инвалидов

Новости регионов

17.11.2021 13:29
И зацветут сады
Как в регионе развивают производство плодово-ягодной продукции? Фрукты и ягоды, выращенные на Смоленщине, всегда пользуются особым спросом у жителей региона. Отрадно, что благодаря реализации инвестпроектов, ассортимент и объёмы такой витаминной продукции в ближайшее время на наших прилавках будут только расти. Вопросы развития садоводства на территории региона, с точки зрения реализации политики импортозамещения и обеспечения смолян
17.11.2021 13:27
За прививкой в МФЦ
В Смоленской области наращивает темпы прививочная кампания против коронавируса. По данным регионального Оперштаба, на 15 ноября полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей области, первым компонентом вакцины привиты около 328 тысяч человек. Ежедневно тысячи смолян обращаются к медикам, чтобы привиться. Это можно сделать как в учреждениях здравоохранения, так и в мобильных пунктах вакцинации. С 11
17.11.2021 13:26
Дорога к знаниям
Путь до здания школы у каждого ученика свой. Кто-то ходит пешком, благо образовательное учреждение находится недалеко от дома. Кого-то довозят родители. А сотни мальчишек и  девчонок, живущих в отдалённых сёлах и деревнях, на занятия доставляет школьный автобус. Дорога в школу для ребят должна быть максимально комфортной и безопасной, поэтому взрослые следят за тем, чтобы парк

Актуальные темы

Политика
Брянцы попросили Путина прекратить вакханалию и ввести обязательную вакцинацию (ВИДЕО)
Общество
Умер отец замгубернатора Брянской области Андрея Бардукова
Экономика
Новозыбковский машзавод обещают превратить в мощный производственный комплекс
Общество
В сериале «Полярный-2» на «ТНТ» брянским Клинцам пообещали новую школу
На дорогах
На переезде в Жуковке установили видеокамеру

Новости партнёров

Способы размещения рекламы медицинских услуг
Способы размещения рекламы медицинских услуг

В связи с поступающими жалобами в адрес антимонопольного органа на ненадлежащую рекламу медицинских услуг, заместитель руководителя управления- начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

«Ростелеком» и технопарк «Кванториум» провели итоговый урок в рамках образовательного проекта «IT-семья» в Брянске
«Ростелеком» и технопарк «Кванториум» провели итоговый урок в рамках образовательного проекта «IT-семья» в Брянске

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» провел финальное занятие образовательного проекта «IT-семья». Более двух десятков слушателей первого набора закрепили пройденный материал, детально разобрав свои индивидуальные практические кейсы, а также познакомились с цифровым видеосервисом Wink.

В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период
В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской  инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были  направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»
Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».