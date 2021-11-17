Новозыбковскому машзаводу пообещали новую жизнь

На предприятии доукомплектовывают штат.

16 ноября в рамках мероприятий «Транспортной недели» в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза с членом правления ООО «Рейл Сервис» Сергеем Гущиным.

Сергей Гущин является председателем наблюдательного совета, НО «Союз вагоноремонтных предприятий» и членом президиума СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта».

«Рейл Сервис» — холдинговая компания, в структуру которой входят ООО «Вагонно-колесная мастерская», АО «Вагоноремонтный завод», ООО «Аллегро» и ООО «Гарант Рейл Сервис».

Компании группы предоставляют полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых вагонов, производят и поставляют запасные части, осуществляют ремонт и формирование колесных пар, оказывают услуги по разделке вагонов в металлолом и предоставлению железнодорожных путей для хранения подвижного состава.

Сервисная вагоноремонтная компания «Гарант Рейл Сервис» и лизинговая компания «ТрансФин-М» создают на паритетных началах совместное предприятие «НовоТехРейл», которое займется восстановлением и развитием Новозыбковского машиностроительного завода. В планах партнеров – запуск в течение года современной автоматизированной линии по производству чистовой оси колесной пары (РУ-1Ш и РВ-2Ш) с объемом выпуска 20 тысяч осей в год и с последующим увеличением объема до 50 тысяч единиц в год. Сейчас предприятие приводят в работоспособное состояние, ведется доукомплектация штата.

В перспективе на базе завода планируют расширить производство и номенклатуру услуг. В планах – создание современного производственного комплекса по ремонту железнодорожного подвижного состава и другой машиностроительной техники, а также по производству запчастей и комплектующих.