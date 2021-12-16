На работу на новозыбковский машиностроительный завод в набрали 59 первых сотрудников

К 2023 году штат вырастет до 2 тысяч человек.

В областном правительстве губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудили развитие новозыбковского машиностроительного завода с инвесторами.

На предприятие уже набирают сотрудников. 59 кандидатур одобрены. В следующем году на работу примут ещё 600 человек. А к 2023 году штат вырастет до двух тысяч работников.

НовоТехРейл «Новозыбков» будет выпускать грузовые вагоны, запчасти и комплектующие. В год там будут производить до 12 тысяч вагонов.