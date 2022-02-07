Новозыбковский завод заключил договоров на 11 миллионов рублей

Предприятие восстанавливает и модернизирует производство.

Работу новозыбковского завода проверил врио заместителя губернатора Николай Лучкин

Предприятие погасило долги по зарплате и увеличивает штат. В этом году компания «НовоТехРейл», созданная на базе Новозыбковского машиностроительного завода, наберёт ещё 600–800 специалистам.

Сейчас на предприятии работает 70 человек. Половина занимается пусконаладочными работами, сертификацией и регистрацией документов по чистовой оси. Остальные производят металлоконструкции, не требующих сертификации. Договоры заключили уже на 11 миллионов рублей.

Технологи прорабатывают возможность производства таких изделий ещё на 20–25 миллионов рублей.

А в апреле — мае ожидается сертификация производства вагонов.