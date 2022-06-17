Новую улицу в Брянске построят за 87 миллионов рублей

От переулка Пилотов до улицы Советской уже делают тротуары.

Новую улицу имени Олега Визнюка в Советском районе Брянске построят за 87 миллионов рублей. Об этом рассказали в горадминистрации.

Более 1,1 километра дорога пройдёт в микрорайоне старого аэропорта. Улица Визнюка продолжит переулок Пилотов, пересечёт улицу Советскую и завершится на перекрёстке с будущей улицей имени Ильи Иванова. Она будет двухполосной шириной 7 метров с тротуарами.

Подрядчик уже начал формировать дорогу, а также завозить трубы для новой ливневой канализации.

Активные работы идут на участке от переулка Пилотов до улицы Советской. На 140-метровом отрезке уложен бетон и делают тротуар. Этот участок улицы Визнюка откроется первым.

На строительство потратят 87 млн рублей.