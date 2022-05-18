Новый мост в Брянске готов на 60%

Осталось построить три опоры.

Новый мост на улице Набережной в Брянске готов на 60%. Об этом сообщил руководитель подрядной организации «Мостремстрой» .

Осталось уложить 54 железобетонные балки из 198 и построить три опоры из 12. Каждый день на объект выходит более 60 мостостроителей.

Сейчас рабочие армируют межбалочные швы и строят подпорную стенку. Она протянется от моста до улицы Калинина. Кроме того, объект готовят к бетонированию трёхрусловых опор. Их начнут делать после того, как снизится уровень воды в реке.