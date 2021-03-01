Обещанное Путину брянское «рукотворное солнце» зажжется уже в апреле

Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», сегодня заявил, что мощнейшая термоядерная установка, узлы которой созданы в Брянске, заработает в апреле 2021 года.

В апреле 2021 года на площадке Курчатовского института предполагается запуск отечественной термоядерной установки Т-15МД. Многие системы этой установки произведены в Брянске. На сайте брянской компании «Группа компаний машиностроения и приборостроения» сообщается, что «предварительная контрольная сборка магнитной системы Т-15МД вместе с вакуумной камерой была завершена на заводе компании ООО «НПО «ГКМП» в Брянске. Кроме того, в 2020 году компания заключила договор со структурой госкорпорации «Росатом» на изготовление «компонентов вакуумных стендов для испытаний верхних и экваториальных порт-плагов».

В феврале нынешнего года на заседании Совета по науке и образованию Михаил Ковальчук докладывал о грядущем запуске Т-15МД Владимиру Путину: «У нас подготовлена к физическому пуску установка мирового класса – термоядерный реактор токамак на основной площадке Курчатовского института, которую в ближайшее время мы будем запускать и вводить в эксплуатацию».

Токамак Т-15МД – первая термоядерная установка в России, построенная в России за последние 20 лет. Она не имеет аналогов во всем мире.

С помощью установки будут проводить физические эксперименты, в частности для строящегося во Франции международного термоядерного энергетического реактора ИТЭР.

«Хочу напомнить, что «токамак» – это такое же русское слово, как «спутник», которое сегодня на слуху и которое мы ввели в оборот», – отметил Михаил Ковальчук.

Благодаря усилиям ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» слово «токамак» теперь такое же брянское, как и «картофель».