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Около 20 млрд рублей планируют потратить на образование в Брянской области

2022, 11 ноября 09:36 Экономика
Около 20 млрд рублей планируют потратить на образование в Брянской области
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В бюджете на три года на образование Брянской области запланировали потратить около 20 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном парламенте.

На заседание постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ парламентарии рассмотрели проект бюджета на будущий год. Так, на реализацию программы «Развитие образования и науки Брянской области» заложено 19,3 млрд рублей. По сравнению с этим годом сумма выросла почти на 4 млрд рублей.

Из общей суммы больше всего потратят на региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» — 1,3 млрд рублей. Ещё 151,8 млн рублей предназначены для развития цифровой образовательной среды. Для повышение конкурентоспособности профессионального образования потребуется 49,2 млн рублей.

На организацию деятельности 11 центров инженерно-технического образования детей направят 5,1 млн рублей. Ещё 362,5 млн рублей предусмотрено в бюджете на создание новых мест в школах и садах Брянской области.

 

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