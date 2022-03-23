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Определился подрядчик для благоустройства брянского парка «Юность»

2022, 23 марта 16:00 Экономика
Определился подрядчик для благоустройства брянского парка «Юность»
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На работы потратят 101,9 миллиона рублей.

В Брянске в парке «Юность» в этом году проведут капитальный ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство направят 101,9 миллиона рублей.

Торги уже прошли. Победителям стала подрядная организация ООО «КБК Строй». В прошлом году она ремонтировала Пролетарский сквер в Бежицком районе. Сейчас с подрядчиков заключают контракт.

Определился подрядчик для благоустройства парка «Юность»

За четыре года ремонт провели в трёх брянских парках и потратили на это 157,7 миллиона рублей.

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