Площади Ленина и Партизан и парк на Кургане в Брянске отремонтируют за 373,6 миллиона

Ремонт начнется в следующем году.

В 2022 году поступления по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Брянска планируют увеличить на 373,6 миллиона рублей.

Как сообщает Брянский горсовет, эти средства направят на капитальный ремонт главных городских пространств: площади Партизан, площади Ленина и парка имени 1000-летия Брянска.

Отремонтировать планируют и фонтан, расположенный на Кургане Бессмертия.