Город32

Площади Ленина и Партизан и парк на Кургане в Брянске отремонтируют за 373,6 миллиона

2021, 22 сентября 17:00 Экономика
Площади Ленина и Партизан и парк на Кургане в Брянске отремонтируют за 373,6 миллиона
Источник фото

Ремонт начнется в следующем году.

В 2022 году поступления по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Брянска планируют увеличить на 373,6 миллиона рублей.

Как сообщает Брянский горсовет, эти средства направят на капитальный ремонт главных городских пространств: площади Партизан, площади Ленина и парка имени 1000-летия Брянска.

Отремонтировать планируют и фонтан, расположенный на Кургане Бессмертия.

Читайте также
Водитель Kia сбил пенсионерку на улице XXII Съезда КПСС в Брянске
22 сентября 13:00
Водитель Kia сбил пенсионерку на улице XXII Съезда КПСС в Брянске
194 дома остаются без отопления в Брянске
22 сентября 11:30
194 дома остаются без отопления в Брянске
Водитель Mazda сбила пенсионерку на переходе в Брянске
22 сентября 09:30
Водитель Mazda сбила пенсионерку на переходе в Брянске
Брянский лыжероллер победил в чемпионате мира
22 сентября 09:00
Брянский лыжероллер победил в чемпионате мира

Новости регионов

22.09.2021 15:31
Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Смоленске
Около девяти часов утра 22 сентября произошло ДТП на перекрёстке улиц Гагарина и Николаева в Смоленске. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Столкнулись два автомобиля “ВАЗ 2112” и “Газель”. На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ 5 и четыре человека личного состава. Имеются пострадавшие.
22.09.2021 14:18
Роуминга.net
Те смоляне, кто по личным или рабочим делам пересекает границу с Белоруссией, отмечают одно существенное неудобство, которое сопровождает их во время таких поездок,  –  дорогая сотовая связь. От платы за роуминг абонентов из России, путешествующих по братской Республике,  никто не освобождает. Страдают от дорогой телефонной связи и смоляне – жители населённых пунктов, которые живут в
22.09.2021 14:16
Как пройти к поликлинике?
В Смоленске продолжается подготовка к строительству поликлиники в микрорайоне Королёвка.  Ход реализации проекта губернатор Алексей Островский обсудил на прошлой неделе со своим заместителем Полиной Хомайко, курирующей сферу здравоохранения.  Решение вопроса с организацией медицинского обслуживания жителей микрорайона назрело уже давно.  «Эта проблематика находится в фокусе моего особого внимания, поскольку сейчас здесь проживает около 60 тысяч человек.
22.09.2021 14:13
По праву памяти
В областном центре обсудили ход реализации на Смоленщине федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которая направлена на восстановление воинских захоронений. Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского. «Поддержание братских могил, мемориалов и обелисков в надлежащем состоянии – наш долг и священная обязанность, – подчеркнул
22.09.2021 14:06
Да будет газ!
 В июне Президент Владимир Путин подписал закон о социальной газификации. А фракция «Единой России» в Госдуме подготовила соответствующий законопроект.  Как он реализуется в Смоленской области? Около 25 тыс. домовладений, 700 населённых пунктов – планы догазификации в регионе действительно глобальные. Уже месяц АО «Газпром газораспределение Смоленск» принимает заявки в своих Центрах обслуживания, которые открыты в каждом
21.09.2021 11:18
Более 125 нарушений ПДД при проезде через железнодорожные переезды МЖД выявлено в ходе акции «Внимание, переезд!»
Во время проведения акции «Внимание, переезд!» железнодорожниками проведено 87 совместных рейдов с ГИБДД по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги, в ходе которых выявлено более 125 нарушений правил дорожного движения при проезде через пути. Железнодорожники обеспокоены ростом дорожно-транспортных происшествий при пересечении железнодорожных переездов в границах Московской железной дороги из-за нарушений водителями правил

Актуальные темы

Общество
В Брянской области выявили рост заболеваемости COVID-19 среди детей и транспортников
Политика
В КПРФ заявили о массовой фальсификации выборов в Брянской области
Общество
Водители пожаловались на новую дорогу Брянск I – Брянск II (ВИДЕО)
Общество
В 5-й поликлинике Брянска пациенты с ОРВИ по пять часов ждут приема
Экономика
Дорогу-дамбу продолжают укреплять

Новости партнёров

РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ: что можно, а что нельзя
РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ: что можно, а что нельзя

Брянское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС)  России продолжает борьбу с нарушениями рекламного законодательства при рекламе алкогольной продукции.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта УЦН 2.0 на территории Брянской области
«Ростелеком» приступил к реализации проекта УЦН 2.0 на территории Брянской области

«Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию три первых базовых станции, построенные по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), в Брянской области. Эта программа подразумевает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где численность жителей составляет от 100 до 500 человек. В сентябре новые цифровые сервисы стали доступны жителям сел Азаровка и Новомлынка, а также деревни Случок в Стародубском районе. Базовые станции, установленные провайдером, позволяют жителям населенных пунктов пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Более 125 нарушений ПДД при проезде через железнодорожные переезды МЖД выявлено в ходе акции «Внимание, переезд!»
Более 125 нарушений ПДД при проезде через железнодорожные переезды МЖД выявлено в ходе акции «Внимание, переезд!»

Во время проведения акции «Внимание, переезд!» железнодорожниками проведено 87 совместных рейдов с ГИБДД по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги, в ходе которых выявлено более 125 нарушений правил дорожного движения при проезде через пути.

Легкоатлеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» победили в соревнованиях Минэнерго между компаниями ТЭК
Легкоатлеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» победили в соревнованиях Минэнерго между компаниями ТЭК

18 сентября в Москве на территории спорт-клуба Альфа-Битца прошли соревнования по легкой атлетике среди 12 компаний топливно-энергетического комплекса при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».